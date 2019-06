publié le 14/06/2019 à 13:13

L'assureur SFAM, spécialisé dans les contrats d'appareils mobiles, smartphones et autres tablettes, a écopé d'une amende de 10 millions d'euros. La société était poursuivie par les services de la répression des fraudes à la suite d'un bon millier de plaintes. Les consommateurs pensaient avoir affaire à un rabais, alors qu'ils étaient en train de souscrire, sans s'en rendre compte,un contrat d'assurance.



"Les gens ont jusqu'au 31 août prochain pour écrire un courrier avec toutes les pièces justificatives qu'ils enverront soit à la DDPP (Direction départementale de le protection des populations qui est une sous-section de la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) de la Drôme, soit à la SFAM et, en principe, ils pourront se faire rembourser", indique Cyril Brosset, journaliste à l'UFC-Que Choisir. "On ne sait pas encore exactement comment ça va se passer ni sur quels critères" se fera le remboursement, précise-t-il. L'association de consommateurs "aidera (les personnes concernées) à obtenir réparation", assure-t-il.

L'UFC-Que Choisir "a centralisé les plaintes et a elle-même déposé plainte contre la SFAM pour 'pratique commerciale trompeuse'", ajoute-t-il. Il rappelle que "pendant une période, à la FNAC, les vendeurs avaient pour consigne de proposer un remboursement de 30 euros dès qu'une personne achetait un téléphone, une tablette et parfois même juste un casque à 40 euros, sans dire aux personnes qu'elles allaient souscrire un contrat d'assurance"."Dès que vous achetez un produit et qu'on vous propose un contrat, il faut soit refuser soit vraiment prendre le temps de bien le lire avant de signer quoi que ce soit", conseille Cyril Brosset.