publié le 14/06/2019 à 06:59

Face à la montée de la délinquance dans sa commune située près de Lens, le maire de Mazingarbe Laurent Poissant a décidé d'interdire aux jeunes de moins de 13 ans de sortir la nuit sans la présence d'un adulte. Ce couvre-feu, qui empêchera les jeunes adolescents de sortir entre 23h et 6h, débutera le vendredi 21 juin et se terminera le samedi 21 septembre.



Cette mesure est un soulagement pour de nombreux riverains, excédés devant les murs tagués, les mobiliers urbains dégradés et la peur des représailles. "Ce sont des très jeunes qui foutent le bordel en brûlant les poubelles, en jetant des œufs sur les façades. Il y en a vraiment marre des parents qui laissent traîner leurs gamins. Les gens ont peur", confie l'un d'eux en colère.

En plus du couvre-feu, le maire de Mazingarbe va renforcer son dispositif de sécurité avec trois policiers municipaux supplémentaires, et une dizaine de caméras de surveillance. Le maire estime que "cet arrêté n'est pas fait pour interdire les mineurs de moins de 13 ans de sortir mais pour les protéger parce qu'il n'ont rien à faire dans les rues à deux ou trois heures du matin".

