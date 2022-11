États-Unis : naissance de deux jumeaux issus d'embryons congelés depuis 30 ans

En avril 1992, des embryons sont formés in vitro, congelés et conservés à moins 200 degrés. Quinze ans plus tard, le couple dont ils sont issus font don de ces embryons au Centre national de don d'embryons de Knoxville, dans le Tennessee.

C’est une clinique privée qui récupère les embryons qui ne seront pas implantés, en concordance, explique-t-elle, avec ses "valeurs chrétiennes".

Les parents des jumeaux, Rachel et Philip, avaient déjà quatre enfants. Ils en souhaitaient d’autres et ont fait appel cette fois-ci à un don d’embryons. Les parents ont raconté leur histoire à la chaîne américaine CNN : "Quand on a entendu parlé d’adoption d’embryons, on s’est dit que c'était quelque chose qu’on voulait faire et on s'en sentait capable", explique le père Philip.



Rachel et Philippe ont donc demandé les embryons les plus anciens existants à la clinique. Rachel explique : "En choisissant ce parcours, on voulait choisir des enfants qui à nos yeux étaient le moins désirés, ceux qui avaient le plus besoin de nous, ceux qui ont été oubliés, négligés".

Ils ont donc choisi ces embryons en se disant qu'ils préféraient choisir ceux dont personne n’avait voulu jusque-là.

Au départ, trois embryons ont été implantés, deux ont survécu et ont donné naissance à Lydia et Timothy, des jumeaux en pleine forme.

