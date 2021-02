publié le 02/02/2021 à 12:04

Si l'exécutif entend désenclaver le monde rural, le village de Coucouron tourne pourtant au ralenti. Un territoire, situé sur le haut plateau ardéchois à la frontière entre la Lozère et la Haute-Loire, qui paraît isolé mais qui fonctionne normalement toute l'année grâce à internet. Or, depuis près d'un mois, il n'y a plus de réseau et toute la commune en fait les frais.

Coucouron est désormais un village presque mort. Le bureau de Poste est fermé, tout comme le centre des impôts ou l'agence bancaire rurale. À la mairie, aucun téléphone ne sonne et aucune démarche n'est possible. À quelques mètres de là, la croix de la pharmacie clignote mais Christiane doit passer les commandes boîte par boîte par téléphone.

"Les gens ont besoin d'être rassurés et ils ne peuvent pas nous joindre", déplore la pharmacienne. "Je dois faire mes commandes pour la deuxième vague de vaccins, je ne sais pas comment je vais faire", ajoute-t-elle, puisque celles-ci se font sur la toile. Sans connexion et sans ligne fixe, impossible d'encaisser les clients à la boucherie du village. Audrey, la gérante, n'en peut plus. "On a perdu des ventes et je ne peux pas faire de commandes. On est complètement bloqué et à l'arrêt. C'est le bazar !", lance-t-elle.

On nous prend pour des ploucs ! Le maire de Coucouron (Ardèche), Jacques Genest, sur RTL





Le maire de Coucouron, Jacques Genest (Les Républicains), tente par tous les moyens de joindre les services de l'opérateur Orange, sans résultat. "On nous prend pour des ploucs !", juge l'élu.

"Personne ne réagit et tout le monde s'en fout. Jean Castex a dit qu'il fallait encourager le télétravail. Qu'il vienne faire du télétravail, nous n'avons plus internet ! Les gens en ont marre d'être abandonnés dans les territoires ruraux", poursuit-il.

Lundi 1er février, Orange a annoncé un rétablissement du réseau internet et fixe dans les sept jours. Une urgence puisque certaines personnes âgées de cette région de la haute Ardèche sont complètement isolées depuis près de trois semaines.