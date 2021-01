publié le 24/01/2021 à 17:50

L'insécurité et la délinquance dans le milieu rural et périurbain inquiètent. Un phénomène qui n'est pas nouveau mais qui s'est accentué, selon Pierre-Marie Sèvres, délégué d'un think tank, association "loi 1901", et auteur d'une tribune dans le Figaro. "L'année 2020 a été marquée par une forte hausse de la délinquance dans les campagnes", explique le délégué qui tire la sonnette d'alarme.

Dans cette tribune, Pierre-Marie Sève évoque "une délinquance qui fait basculer la France dans une nouvelle insécurité". Par exemple, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 10% en milieu rural, alors que ce type de délits reste stable en milieu urbain. La Meuse affiche la plus forte progression avec +35%. Le département du Tarn +34%, et celui du Gers +24%. "Cette violence, je l'inclus dans la violence endémique qui touche la France depuis 40 ans", juge-t-il.

Quelles sont les caractéristiques de la violence endémique ? Cette tendance sociétale se caractérise par "la baisse des vols crapuleux et l'augmentation de la violence". "Les délits que l'on voit augmenter sont ceux liés à la violence. Les coups et les blessures volontaires sont particulièrement emblématiques", ajoute Pierre-Marie Sève qui se dit inquiet de ce phénomène en hausse depuis plus de trois ans.