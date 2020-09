Plan de relance : "La France rurale est dans mes gênes", dit Jean Castex sur RTL

publié le 03/09/2020 à 09:05

Le Premier ministre a répondu ce jeudi 3 septembre aux questions des auditeurs de RTL. Interrogé par Jeanne de Côte-d'Or sur la revitalisation les centres-bourgs des villages et des petites villes, Jean Castex a affirmé : "la France rurale, la France des territoires, qui a souvent été oubliée, est au cœur de mes préoccupations. Elle est dans mes gênes."

"Le plan [de relance] va booster tous les programmes en faveur des centres-bourgs, a expliqué Jean Castex. Il faut réinvestir dans les petites villes, il faut les régénérer. Je me rendrai le plus possible sur le terrain, partout en France, pour voir comment ça marche et si les moyens importants que nous avons débloqués sont efficaces."

Interrogé sur la baisse de TVA pour les coiffeurs, le chef du gouvernement a répondu que "non", il n'y était pas favorable. C'était une demande des artisans : l'Union nationale des entreprises de coiffure (Unec) a demandé au gouvernement une baisse de leur TVA de 20 % à 10 % pour "sauver la profession" face aux conséquences de la crise sanitaire.