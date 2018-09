publié le 24/09/2018 à 08:23

Cinq ans après l'ouverture de l'adoption aux couples du même sexe, la question de l'ouverture de la PMA revient dans le débat. Une promesse oubliée de François Hollande, qui pourrait être présentée avant la fin de l'année. La PMA pour toutes sera débattue par le Parlement début 2019.



Mais le 21 septembre, les évêques de France se sont prononcés contre son extension à toutes les femmes. Le 24 septembre, Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, confirme cette position sur RTL.

La première crainte de l'Église, c'est ce que pourrait entraîner l'ouverture de la PMA pour toutes : la légalisation de la GPA. La GPA signifie Gestation pour autrui et consiste à avoir recours à une mère porteuse. Avec la PMA, Procréation médicalement assistée, on fait appel à un donneur.

Mais pour l'ancien médecin, le lien est inévitable, tout comme le risque de marchandisation du corps de la femme. Pourtant, Agnès Buzyn a répété vendredi qu'il n'était pas question de légaliser la GPA. "Je ne veux pas juger des intentions, je dis simplement ce qu'il va se passer : on aboutira nécessairement à la GPA, il y a une chosification de l'embryon", répond Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris.



Selon lui, "c'est comme ça que ça se passe." "Le Mariage pour Tous ne devait pas aboutir à la PMA, on voit qu'on arrive à la PMA pour les femmes seules ou en couple, on arrivera très vite à la GPA au nom de l'égalité", poursuit-il. Pourtant, François Hollande avait bien promis l'ouverture de la PMA à toutes, et a d'ailleurs regretté ne pas l'avoir fait durant son mandat.