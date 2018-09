publié le 24/09/2018 à 07:43

C'est l'aboutissement de huit mois de réflexion et de débat public. Le Comité d'éthique rendra mardi 25 septembre son avis sur les grands thèmes attendus dans la prochaine loi de bioéthique, dont le plus polémique est l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules.



Le président de la République va-t-il porter une politique volontariste sur ce sujet ? Il l'assure en privé, il ne se dérobera pas. Malgré tout, Emmanuel Macron sait que le sujet est inflammable. C'est pourquoi, le président de la République a multiplié les rencontres afin d'avoir une vision la plus large possible sur les questions de PMA. "Il voit des médecins, des chercheurs, des intellectuels, des pro et des anti-PMA...", raconte un conseiller.

Le chef de l'État a donc tous les arguments entre les mains. Pourtant, à ce stade, il ne laisse rien filtrer sur ses intentions. Sa préoccupation première est surtout d'éviter une nouvelle tempête, comme ce fut le cas lors du mariage pour tous.

Convaincre au sein de REM

Politiquement, c'est Christophe Castaner, patron de La République En Marche, qui met tous les débats sur la table. Mais là encore, le travail s'annonce particulièrement épineux alors que l'ancien porte-parole du gouvernement devra convaincre au sein même de son propre camp.



"Il y a une hésitation, au sein même du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. La position que nous avons prise, et que le président de la République a toujours prise, c'est de refuser la GPA. La PMA c'est accorder des droits identiques aux femmes, la GPA c'est accepter la marchandisation du corps. Et nous, nous refusons la marchandisation du corps", a expliqué Christophe Castaner.



Les arbitrages devraient être rendus au mois de novembre. L'Élysée promet une loi en décembre ou au plus tard début 2019. Emmanuel Macron devra trancher et fera donc forcément des mécontents...