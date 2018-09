publié le 19/09/2018 à 10:36

L’Ordre des médecins n’est pas hostile à l’extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Leurs responsables seront auditionnés ce mercredi 19 septembre à l'Assemblée nationale et c'est bien la position qu'ils défendront officiellement, assure l'Ordre des médecins dans La Croix.



"Nous considérons que cette demande est essentiellement sociétale", a explique Jean-Marie Faroudja, président de la section éthique et déontologie du Conseil national de l’Ordre des médecins à La Croix. "Si la société veut une AMP (aide médico-psychologique, ndlr.) élargie, nous estimons que c’est à elle de trancher. Sur ce sujet sensible, il n’est pas dans notre rôle de dire ce qui est bien ou ce qui est mal. L’Ordre des médecins n’est pas une instance moralisatrice", a-t-il ajouté dans le quotidien français.

La prise de position de l'Ordre des médecins fait écho à la décision du Conseil d'État qui a affirmé en juillet dernier que l'ouverture à toutes les femmes de la PMA ne relevait d'aucun obstacle juridique. Le gouvernement présentera par ailleurs un projet de loi sur les questions de bioéthique, y compris la PMA, au Parlement début 2019.