Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Anne L'Huillier, prix Nobel de physique 2023

La France à l'honneur et, surtout, un symbole. Ce mardi 3 octobre, le prix Nobel de physique 2023 a été décerné à trois scientifiques, dont deux Français. Parmi eux, Anne L'Huillier, Franco-suédoise.

Sur RTL, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau se "dit heureuse et fière" de cette récompense. D'autant que, rappelle-t-elle, ce n'est que "la cinquième fois qu'une femme, depuis Marie Curie, est prix Nobel" de Physique. "Je pense que c'est un message pour nos jeunes filles. On a besoin d'elles dans ces sciences et c'est un bel exemple", a-t-elle ajouté.

Les chercheurs ont été récompensés pour avoir créé "des impulsions extrêmement courtes de lumière qui peuvent être utilisées pour mesurer les processus rapides au cours desquels les électrons se déplacent ou changent d'énergie", indique le jury.



Cela montre la qualité de nos formations en particulier en physique et en mathématiques. Sylvie Retailleau, sur RTL

Une découverte que la ministre explique pour le commun des mortels. "Ils ont été récompensés parce qu'ils ont mis au point des méthodes expérimentales, donc réelles, qui permettent de suivre le mouvement des électrons en temps réel. C'est à une échelle de temps tellement rapide, tellement petite qu'il a fallu mettre au point des technologies très avancées", avance-t-elle, en exclusivité, sur RTL.

En 2022, déjà, un Français avait été primé dans cette même discipline avec Alain Aspect. "Cela montre, d'une part, la qualité de nos formations en particulier en physique et en mathématiques. Et puis, [d'autre part], une très grande qualité de nos université et de nos écoles", assure Sylvie Retailleau, ce mardi.