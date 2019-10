publié le 22/10/2019 à 19:06

La semaine dernière, nos médias avaient décidé d’opter pour la mesure après l’hystérie autour de l’affaire Dupont de Ligonnès. Ils avaient, pour quelques-uns, présenté leurs excuses pour avoir relayé une fausse information, mais pas que, l’affaire avait suscité un questionnement sur la manière dont tous les médias s’emparent de la même information, du même débat, jusqu’à nous en gaver, nous en écœurer, nous en abrutir.



On se disait, qu’éventuellement, ils allaient en tirer un enseignement. Alors ça, c’était dans l’hypothèse du désir d’un monde meilleur, et si, un instant, nous avons pu croire que les égos étaient bousculés et pouvaient en tirer une leçon de vie, l’humiliation d’un élu d’extrême droite envers une femme voilée dans une institution républicaine était l’occasion parfaite d’oublier les bonnes résolutions pour basculer dans la "junk info", celle qu’on digère mal, qui nous reste sur l’estomac, celle qui suscite la dopamine, l’adrénaline jusqu’à en avoir la nausée.

Oh le bonheur, l’excitation des médias ! 85 débats télévisés, des "unes" de journaux, des émissions radio, toutes stigmatisantes et nauséabondes autour du port du voile et de la laïcité. Des milliers et des milliers de partages d’articles, de statuts sur les réseaux sociaux ainsi que la photo de cette femme, son enfant dans les bras, relayée des milliers de fois.

Agir contre le racisme

Aujourd’hui, je voudrais juste parler des actions que de nombreux citoyens mettent en place contre le racisme mais attention, il ne faut pas entrer dans le déni, oui, l’islamophobie existe, tout comme le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie, la xénophobie, la misogynie. Eh oui, l’être humain a de grands progrès à faire pour accéder à l’harmonie.

Mais il existe :

• des cycles d’animations de la lutte contre les préjugés.

• des ateliers de jeunesses citoyennes, solidaires, fraternelles de confessions différentes créant ensemble des textes, images et récits.

• des actions culturelles contre les discriminations.

• des conférences pour mieux comprendre nos histoires et mieux les partager.

• des amitiés et considérations réelles entre personnes de différentes cultures.

Ce ne sont que quelques exemples mais tout ça, les médias, vous en parlez rarement, voire, jamais. Alors aujourd’hui, je vous en veux ! Je vous en veux de mettre un coup de projecteur sur les propos d’un homme d’extrême droite et de lui donner autant de légitimité. Je vous en veux de nous faire croire que si on tient à la laïcité, on est forcément islamophobes.

"Honte à nous de choisir la facilité de la bêtise"

Je vous en veux de nous stigmatiser les uns les autres et de n’apporter aucune nuance, comme si la vie était manichéenne. Je vous en veux de nous faire croire qu’il y a le bien et le mal et rien que ça. Je vous en veux de faire le jeu de l’extrême droite et des intégristes religieux. Je vous en veux de contribuer à nous faire basculer dans l’obscurantisme.



Et Français, je nous en veux de tomber dans le panneau, d’être si manipulables, si faibles.

Je nous en veux d’augmenter l’audience de haineux en roue libre ou d’humanistes qui cumulent les amalgames. Honte à nous de choisir la facilité de la bêtise et du déversoir de nos débats puérils sur les réseaux sociaux. Quand allons-nous reprendre le fil de la Pensée, de la considération et du respect ? Quand ?



Dépêchons-nous, vraiment ! Dépêchons-nous de nous respecter ! Le temps nous est compté...