Une jeune musulmane sourit à des islamophobes, sa photo devient virale

Un sourire est parfois la meilleure réponse à l'intolérance. C'est ce qu'a tenté de démontrer Shaymaa Ismaa’eel, jeune américaine de confession musulmane, en postant un cliché sur Instagram. Loin d'être anodine, cette photo, prise le 21 avril dernier, montre la jeune femme voilée d'un hijab afficher un sourire radieux, tandis qu'elle pose au côté d'un groupe de militants aux pancartes islamophobes.



Une publication devenue virale, mettant en perspective les slogans extrémistes des manifestants, clamant que "l’islam est une religion de sang et de meurtre", et l'attitude chaleureuse et pacifiste de la jeune Afro-américaine, venue assister à une conférence du Cercle islamique d’Amérique du Nord, au Walter E. Washington Convention Center de Washington.

En légende, Shaymaa Ismaa’eel, qui exerce comme thérapeute auprès d'enfants autistes, précise le sens de son geste de paix, brandi à quelques mètres du groupe au discours haineux : "Combattre la haine et le sectarisme par la paix. En d'autres termes, répandre l'amour", écrit-elle.

Interrogée par CNN, la jeune femme âgée de 24 ans a expliqué le sens particulier que revêt pour elle cet acte pacifiste : "Je voulais combattre leur haine par la gentillesse. Je n’allais pas me contenter de passer devant eux, je voulais qu’ils voient mon visage.", raconte-elle, explicitant dans les colonnes du Guardian, le contexte dans lequel a été prise la photo.



Alors qu'elle passait pour la seconde fois devant les manifestants repérés la veille, Shaymaa Ismaa’eel a demandé à un policier si elle pouvait poser devant eux. Essuyant un refus, elle n'a pas abandonné son idée pour autant, capturant l'instant avec "l’impression d’être la plus grande des rebelles" : "Je voulais qu’ils voient le sourire sur mon visage et voient à quel point je suis heureuse d’être ce que je suis, me promenant en tant que femme musulmane. Je voulais leur montrer que nous allons rester gentils, sans avoir à nous excuser, et continuer à répandre l’amour face au sectarisme", a t-elle déclaré.

Sa mère n'est pas rassurée

En dépit du soutien massif dont a bénéficié la jeune femme de la part de milliers d'internautes, qui ont partagé son cliché plus de 300.000 fois sur Twitter, cette dernière affirme que sa mère s'inquiète pour elle : "Cela la rend nerveuse parce qu’il est clair que les gens comme ça ne sont généralement pas les plus sympathiques. Elle me rappelle constamment de prier pour moi", a t-elle confié, ajoutant que ses proches ont été victimes de harcèlement et de discriminations.