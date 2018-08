publié le 31/08/2018 à 09:59

"Il y a des gens qui ont aujourd'hui intérêt à intoxiquer l'opinion publique pour faire croire qu'il se passe n'importe quoi à l'école publique". Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a été intransigeant face au sujet des fausses informations qui circulent sur la Toile au sujet de soit-disant cours d'éducation sexuelle qui seraient dispensés dès l'école maternelle.



Le 28 août dernier, la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa avait déjà démenti les rumeurs de "cours de masturbation" chez les plus petits. Au micro de RTL, Jean-Michel Blanquer a réitéré ses propos, ce vendredi 31 août.

"Il y a beaucoup de fausses informations qui sont données en ce moment pour essayer d'effrayer les gens, avec parfois l'intention de les attirer dans de nouvelles écoles privées hors contrat fondamentalistes et des phénomènes de ce genre", a ainsi expliqué le ministre de l'Éducation nationale, demandant alors à chacun et chacune d'être "extrêmement attentifs" aux propos de ces "milieux catholiques et musulmans intégristes".

Des mots simples pour parler de respect d'autrui

"Il est évident qu'il y a une éducation sexuelle dans un système scolaire et on ne dit pas n'importe quoi à l'école primaire" comme maternelle, a tenu à rappeler Jean-Michel Blanquer.



"C'est important qu'un enfant ait conscience de son corps, qu'on lui donne des valeurs de respect, en particulier de respect d'autrui et la nécessité de se protéger dans la vie face aux agressions qui peuvent exister. Ce sont des choses que l'on peut dire avec des mots simples mais certainement pas des choses explicites et choquantes."