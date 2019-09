publié le 24/09/2019 à 19:30

Aujourd’hui Thomas, je suis pas au top, en plus il y a Jamel, je devrais être contente mais là, j’y arrive pas. C’est juste que cette semaine, je me suis interrogée sur l’impact que causaient les infos sur mon moral et j’ai constaté que d’écouter les infos, ça me tend.



Je serre les dents, je fronce les sourcils, je contracte mes trapèzes, toute une série de tocs s’emparent de moi, ce sont de petites contractions diverses et variées des pieds à la tête, je suis en apnée je suis pas sereine.

En plus, vous avez remarqué qu’un flash info est toujours accompagné d’une petite musique anxiogène. Et même si ces infos sont livrées par une jolie voix et même si parfois ce sont de bonnes nouvelles relatives, style un club de Ligue 1 a gagné sans que ses supporters clament des propos racistes, ça ne suffit pas pour freiner la montée d’adrénaline, cette hormone de la peur.

On nous annonce rarement de bonnes nouvelles

Et puis il faut quand même admettre qu’on nous annonce rarement de bonnes nouvelles, récemment, à part l’incarcération de Patrick Balkany qui nous prouve que, de temps en temps, quand il ne s’agit pas d’une affaire de violences sexuelles, la Justice française peut faire du bon boulot ben, c’est vrai que sinon, c’est compliqué.

Féminicide, homophobie, pollution, détournement de fonds publics, Manif pour tous, développement de la précarité, des politiques qui rédigent des tweets absurdes, des psychopathes à la tête des États, sans compter le boys band Zemmour, Ramadan, Moix, Finkelkraut... C’est horrible !

Alors stop. Je voudrais vous proposer aujourd’hui, un petit journal de l’espoir et de la joie, oui je sais, c’est cliché, c’est utopique, jouez le jeu, ça ne durera que deux minutes et pas de panique, nous reviendrons à nos angoisses.



J’ai tapé : Musique de Joie et Gaité pour Se Sentir Heureux sur Youtube et ça donne ça ! La musique entre en moi ! Je libère mes shakras, je pense Positif ! Toi qui conduis ta voiture, marque le rythme de la musique avec ton corps tranquillement, laisse passer l’énergie ! Lâches pas le volant, déconne pas !

Vas-y bouge ton corps !

Toi qui travaille, accordes toi une petite pause et danse ! Toi Thomas, qui anime une émission radio vachement sérieuse, bouges ton corps ! Ouais ! Vas-y bouges ton corps ! Le flux positif nous apporte de merveilleuses nouvelles, vous êtes prêts ?





Des scientifiques ont une piste pour guérir du virus du SIDA ! Yeah ! Continues de danser ! Vendredi dans le monde, plus de 5.000 manifs ont eu lieu en faveur du climat ! Continues de danser !





En France, on lance un appel contre l’élevage animal en batterie ! Continues de danser ! Une femme a traversé quatre fois la Manche à la nage un an après avoir terminé des séances de chimio en hommage à tous ceux qui se sont battus et qui se battent contre le cancer ! Yeah ! Continues de danser !



Il y a des gens inspirants ! Il y a des gens inspirants ! Le boss de McDo France a un plan pour lutter contre la pollution. Yeah ! conti... Quoi ? Le gars est à la tête d’une entreprise dégueulasse et il nous sort qu’il a un plan ? Mais ferme tes McDo !



Et toi là, qui nous écoute ! Je suis sûre que tu as de belles nouvelles à partager ! Alors appelle RTL et partage les avec nous ! Oublies tes soucis un instant, offres toi un peu de répit, un peu d’indulgence, lâche la pression. Armes toi de ton plus beau sourire et offres le aux personnes à côté de toi, et si tu es tout seul, c’est pas grave ! Offres toi ce sourire car tu mérites d’être aimé ! Tu mérites de danser ! Tu mérites de kiffer ! Tu mérites d’être aimé ! Tu mérites de danser ! Tu mérites de kiffer !