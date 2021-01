Amour : quel est le secret d'un couple qui dure ?

publié le 05/01/2021 à 10:50

Ce mardi matin, on parle d'amour, et particulièrement quand il rime avec toujours. Comment fait-on pour s'aimer 50, 60, 70 ans ? Pour le savoir, le Huffington Post britannique a posé la question à ceux qui savent : les vieux couples. Certains ont survécu à une guerre mondiale, plusieurs se retrouvent séparés pour la première fois depuis des décennies à cause de la pandémie, mais ils s'aiment de manière inébranlable.

Tout d'abord il y a George et Olive, âgés respectivement de 95 et 92 ans, qui se sont rencontrés pour la première fois chez un ami en Irlande en 1952. Ils ont tellement discuté qu'ils n'ont pas vu le temps passer et ont raté le dernier bus. Alors, George a dû raccompagner Olive : "Je savais que cette rencontre était spéciale, dit-il, alors quand on s’est dit bonsoir, je lui ai demandé si elle voulait qu’on aille danser le lendemain", se rappelle-t-il.

65 ans de bonheur et pour Olive, la clé du bonheur, c'est la communication : "Il faut pouvoir tout partager avec l’autre, le bon comme le mauvais. Et ne jamais s’endormir fâchés. Ça ne sert à rien et c’est souvent pour des bêtises de toute façon", souligne-t-elle avant que George ne renchérisse : "Oui, il ne faut jamais avoir peur de s’excuser, que vous soyez ou non dans votre tort. Et si l’autre vous présente ses excuses, ayez l’élégance de les accepter". Il faut de l'amour bien sûr, de la loyauté, mais aussi du respect : “On a le droit d’avoir sa propre opinion, dit Olive et on n’est pas toujours obligé d’être d’accord. Mais il faut toujours respecter l’opinion de l’autre".

Tout semble plus simple avec elle à vos côtés Ivor, en couple depuis 45 ans avec Margaret





Autre belle histoire, celle d'Arthur et Mary. Amoureux depuis l'enfance, ensemble depuis l'adolescence, ils ont passé leur lune de miel en 1950 dans une caravane, sous une pluie battante, résultat : 70 ans de mariage. Le secret de leur longévité ? "Dieu seul le sait", dit Mary, mais Arthur, lui, il sait : ça marche parce que c'est Mary qui a toujours pris toutes les décisions. Son conseil aux jeunes couples : les compromis à petites doses. "Donner un peu, prendre un peu".

Le grand amour n'est pas toujours le premier. La preuve, Ivor et Margaret se sont connus dans les années 70, sur un court de tennis. Chacun avait déjà deux enfants. Ensemble, ils en auront deux autres. Au total, 6 enfants,12 petits-enfants et 45 ans de vie commune pour le meilleur et le meilleur. Conseil aux jeunes : "Surtout, amusez-vous ! Faire sourire l’autre vous donnera toujours le sourire".

Pour Roy et Avis, le secret c'est de ne pas brûler les étapes, profiter pleinement de la période de séduction et des premiers rendez-vous. Pour Béryl et Tony, l'important c'est la ténacité : "N’abandonnez pas trop facilement, trouvez des solutions pour surmonter les difficultés". Mais pour Ivor, lorsque l'on a trouvé la bonne personne ça se ressent : "Vous saurez quand vous rencontrerez votre âme sœur. Tout semble plus simple avec elle à vos côtés", conclut-il.