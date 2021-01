publié le 01/01/2021 à 18:55

En ce tout début d'année 2021, de nombreux français ont pris de bonnes résolutions. Par exemple faire plus de sport, lire plus régulièrement ou encore trouver l'amour. À cause de l'épidémie de coronavirus, il est d'autant plus difficile de faire de nouvelles rencontres. Les sites de rencontre, qui ont de plus en plus de succès, se sont adaptés pour permettre aux célibataires de trouver le partenaire idéal, notamment Meetic.

Après les activités de coaching, podcasts et la fonctionnalité vidéo, le site souhaite aller encore plus loin. Dimanche 5 janvier, les personnes inscrites sur Meetic pourront participer au Love Sunday 2021. Le principe : échanger avec un autre célibataire choisi de manière aléatoire, sans avoir le temps de consulter la fiche de présentation. "C'est une façon de remettre un peu de hasard et de légèreté dans la rencontre amoureuse", explique Héloïse des Monstiers, directrice de Meetic France.

La date n'a pas été choisie au hasard. Tous les premiers dimanches de janvier, le site de rencontre connaît un pic d'inscriptions et de messages échangés. Selon Héloïse des Monstiers "dès le premier week-end de janvier, on se met une sorte de petit coup de fouet pour se donner toutes les chances de rencontrer quelqu'un."

Une sorte de speed dating en ligne, à l'heure où lieux de rencontre comme les cinémas, les bars et les restaurants sont fermés. Pourtant, "ces partenaires sont essentiels dans une rencontre amoureuse", assure Héloïse des Monstiers.