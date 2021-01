Amour : entre projection et réalité

publié le 05/01/2021 à 01:52

Audrey fréquente un homme très discret depuis 3 ans. Il dit avoir des sentiments pour elle. Audrey pense qu'il est plus intéressé par le sexe que par la vie de couple. Elle sent que cette relation lui fait perdre confiance.

Marie a 23 ans. Après des études sans grande conviction, elle a voyagé à travers le monde. A son retour, la crise sanitaire a débuté. Elle se sent trop seule et sans perspective. Elle se demande si elle ne devrait pas changer de vie.

Depuis sa séparation il y a 3 ans, Sandra souhaite revivre une belle histoire. Malheureusement, les hommes qu'elle rencontre ne recherchent que des aventures. De plus, Sandra a tendance à croire les belles paroles que l'on peut lui dire.

Christian a vécu aussi ce genre de situation suite à son divorce et qu'il est possible d'être aveuglé par son idéal.

Maurice lui conseille aussi d'avoir des attentes moins élevées.

Stéphane a vécu plusieurs mésaventures sur les sites de rencontres. Il est un peu désabusé.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook