Rentrée scolaire 2020 : les dates à connaître, avec la menace du coronavirus

publié le 03/08/2020 à 06:15

La rentrée scolaire approche pour les 12 millions d'élèves français. Après une année 2019/2020 perturbée par la pandémie de Covid-19, le gouvernement a fait de la reprise de l'école une de ses priorités. "Nous nous sommes mis en situation d'avoir une rentrée des classes quasi-normale", a déclaré Emmanuel Macron lors de son allocution du 14 juillet.

Le ministère de l'Éducation nationale a publié sa circulaire du plan de continuité pédagogique le 10 juillet avec à l'intérieur des informations importantes. Bien sûr, "s'il y avait une accélération durant le mois d'août, on sera amené à revoir la rentrée des classes", a déclaré Emmanuel Macron.

Le 15 juillet, le Haut conseil de la santé publique a publié ses recommandations pour éviter la propagation du virus à l'école : la distanciation sociale sera allégée mais le masque sera obligatoire pour les enseignants entre eux, et pour tous les collégiens et lycéens dans les espaces clos. Il sera en revanche à proscrire pour les élèves d'élémentaire et maternelle. Enfin, le HCSP recommande d'aérer les espaces fermés entre 10 et 15 minutes, au moins deux fois par jour.

Rentrée le mardi 1er septembre pour les écoliers

La rentrée des élèves de maternelle jusqu'au lycée est prévue pour le mardi 1er septembre avec une pré-rentrée pour les enseignants le 31 août. Les étudiants du supérieur doivent en revanche se tenir informés auprès de leurs établissements. L’année scolaire prendra fin le 6 juillet 2021 au soir.

En cas de reprise de l'épidémie, plusieurs plans sont prévus : "Dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d'une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité pédagogique sera mis en place pour assurer l'enseignement à distance", indique la circulaire du ministère de l'Éducation nationale. Quoi qu'il en soit, les élèves vont devoir apprendre à étudier avec la menace du virus.