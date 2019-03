publié le 08/03/2019 à 13:15

C'est un jour de grande manifestation cet après-midi en Algérie. Cette marche de contestation est baptisée symboliquement "marche de 20 millions". Ils manifestent toujours contre la volonté du président Bouteflika de briguer un cinquième mandat, alors qu'il est gravement malade.



Le président de 82 ans, qui n'est plus apparu en public depuis longtemps, s'est adressé jeudi 7 mars, à son peuple via une ministre qui a lu, en son nom, une lettre dans laquelle il félicite notamment ses concitoyens pour leur maturité.

Hospitalisé en Suisse depuis plus de dix jours, Abdelaziz Bouteflika a agité dans cette lettre le spectre du "chaos" et de la division et dénoncé, sans les nommer, les ennemis "insidieux" de "l'intérieur et de l'extérieur" et ceux "qui conspirent" contre l'Algérie. En creux, le chef de l'Etat, très diminué par les séquelles d'un AVC dont il a été victime en 2013, réaffirme qu'il n'entend pas renoncer à briguer un 5e mandat lors de la présidentielle du 18 avril.