Alex Vizorek : "L’empreinte carbone, la FIFA s’en fout comme de sa première valise de cash"

La FIFA l'a acté, la Coupe du monde 2030 se déroulera sur trois continents : l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Sud. Les matchs d'ouverture sont prévus en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, tandis que le reste de la compétition aura lieu en Espagne, au Portugal et au Maroc. Alex Vizorek revient sur cette décision peu écologique : "Clairement, l’empreinte carbone, la FIFA s’en fout comme de sa première valise de cash" ironise l'humoriste en déplacement à Toulouse.

Le chroniqueur imagine où se tiendront les Mondiaux suivants : "Est-ce qu'en 2034, on n’est pas à l’abri d’un projet de Coupe du monde à moitié dans le désert saoudien et à moitié en Antarctique, avec une remise de la Coupe sur la Station spatiale Internationale ? Est-ce qu'en 2038, on jouera la première mi-temps au Japon, la deuxième en Colombie et s'il y a prolongation, on file tous aux Iles Tonga ?", s'interroge Alex Vizorek.

Par ailleurs, il a évoqué la maltraitance animale, en faisant un lien original avec la défaite du Paris Saint-Germain, le mercredi 4 octobre : "Décidément, c’est la loi des séries en matière de maltraitance animale. Pas plus tard qu’hier, je suis tombé sur des images insoutenables : onze chèvres se sont fait maltraiter pendant plus de 90 minutes sur une pelouse à Newcastle" conclut l'humoriste.

