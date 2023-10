Alex Vizorek explique pourquoi Emmanuel Macron aurait pu être prix Nobel de physique

Le prix Nobel de physique a été attribué, le mardi 3 octobre, à trois chercheurs, dont deux Français : Anne L’Huillier et Pierre Agostini, pour leurs travaux sur les électrons. De quoi pousser Alex Vizorek à dresser un parallèle avec le président de la République : "Non mais quand on voit ce qu’il a fait au RSA, c’est définitivement un passionné de l’infiniment petit", s'exclame-t-il, non sans ironie.

En effet, le chef de l'État aurait mérité un prix Nobel selon l'humoriste. Il a aussi évoqué Emmanuel Macron version chanteur : "C'est la vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Lors d'un dîner à l'Élysée donné ce lundi, Emmanuel Macron a poussé la chansonnette avec Jon Baptiste, un jazzman réputé", rappelle le chroniqueur. Il ironise sur la situation : "Évidemment, c’est drôle, après le diner à Versailles, d’interpréter une chanson où on mange un jour sur deux. Franchement, le président qui chante La Bohème, c'est un peu comme si Elisabeth Borne se mettait soudain à entonner Faut rigoler de Henri Salvador ou qu’Eric Zemmour reprenne Aïcha de Khaled", compare l'humoriste.

Le Belge est aussi revenu sur le décès du journaliste Jean-Pierre Elkabbach, "l’homme qui a interviewé les plus grands, mais aussi Nicolas Sarkozy". Le canal de radio Europe 1 a d'ailleurs décidé de lui rendre hommage avec une minute de silence : "Ce n'est pas très radiophonique, mais ce n'est pas comme s’ils avaient des auditeurs qui auraient pu s’en rendre compte" taquine Alex Vizorek.

