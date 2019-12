Comment maîtriser sa consommation d’alcool ?

publié le 03/12/2019 à 07:00

Entre le "Juste un verre !" au début et le "Encore un dernier !" à la fin, nous avons tous l’impression de bien gérer et pourtant, 10,5 millions de Français boivent trop d'alcool… Ça veut dire quoi, trop ? On est fait pour s'entendre cherchent des explications et vous donne ses conseils.

Combien de verres par jour ou par semaine est-il bon de ne pas dépasser ? Pourquoi est-ce parfois difficile de s’arrêter ? Comment maîtriser sa consommation ?

Invité.e.s

- Dr Philippe Batel, médecin addictologue, co-président du comité scientifique de SOS Additictions et auteur de Pour en finir avec l'alcoolisme (Editions La Découverte)

- Jean-Pierre Couteron, psychothérapeute exerçant dans un CSAPA (Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) et auteur de Aide-mémoire - Addictologie (Editions Dunod)

