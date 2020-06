publié le 06/06/2020 à 16:05

Alain Baraton, le jardinier en chef du domaine du château de Versailles était samedi 6 Juin l’invité du Journal inattendu. Il a donc abandonné un instant cet immense parc, sur lequel il règne depuis près de 40 ans, au moment où le public a pu de nouveau investir les lieux, après 82 jours de fermeture en raison de l’épidémie de Covid-19.

Des retrouvailles qui l’enchantent car, sans les visiteurs, il manquait l’essentiel : "Le plus beau compliment qu’un jardinier puisse recevoir c’est un sourire", a-t-il expliqué. Mais l’émission a permis aussi de se promener dans la capitale avec à la main son nouveau livre Mes jardins de Paris publié chez Grasset. Une ballade dans ces parcs, squares et jardins parisiens décris avec passion et avec leurs lots d’anecdotes croustillantes ou historiques.



La directrice du Festival des jardins de Chaumont sur Loire, Chantal Colleu-Dumond était son invité, occasion de présenter ce lieu unique où 30 nouveaux jardins sont créés chaque année.



"C’est un laboratoire d’idées, un lieu d’échanges", a expliqué Alain Baraton qui en fin d’émission a eu la surprise de recevoir un coup de fil de son amie Line Renaud. On a ainsi pu découvrir le jardin de la chanteuse créée par Loulou Gasté, le cèdre du Liban offert par Michel Audiard ou encore les 3000 pieds de roses dont elle est si fière.

Ironie du sort, la variété qui porte son nom ne se plait pas dans ce jardin dont Alain Baraton connait les moindres recoins. "Les roses Line Renaud ne poussent pas chez Line Renaud" a constaté Alain Baraton sans pouvoir donner d’explication.