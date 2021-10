La demeure d'Émile Zola acquise en 1878 et située à Médan (Yvelines).

Retour en 1894. Alfred Dreyfus est victime d’une machination judiciaire et antisémite qui l'accuse d'avoir livré des documents secrets français à l'Empire allemand. Se positionnant alors dans l'affaire, Émile Zola publie le célèbre pamphlet "J'accuse". Plus de cent ans plus tard, le premier musée consacré à l'affaire Dreyfus ouvre ses portes.

Au cœur de la commune de Médan (Yvelines), la maison d'Émile Zola est en travaux depuis 2011. Elle ouvre de nouveau ses portes au public ce jeudi 28 septembre et accueillera un tout nouveau musée.

Pour perpétuer le souvenir d'Emile Zola et inscrire dans l'histoire l'affaire Dreyfus, ce ne sont pas moins de 500 documents qui seront présentés. Manuscrits, objets, photographies, chansons, projections lumineuses, brochures, affiches, tracts... Un projet grandiose qui s'organisera dans la villa du célèbre écrivain.

Le musée traitera aussi du rôle des médias et des réseaux sociaux. Louis Gautier, président de l'association Maison Zola-Musée Dreyfus.

Le musée recevra principalement des groupes scolaires pour aborder les questionnements des jeunes. La visite abordera les problématiques relatives à "l'antisémitisme, du racisme et de l'exclusion, du fonctionnement de la justice, du rôle des médias et des réseaux sociaux, de la place des intellectuels en démocratie", a expliqué au Parisien Louis Gautier, président de l'association Maison Zola-Musée Dreyfus.

En 2002, pour le centenaire de sa mort, le président Jacques Chirac avait apporté à Médan l'hommage de la Nation à Emile Zola, en insistant sur ses combats toujours actuels. Depuis la mort de l'écrivain en 1902, un hommage lui est rendu chaque année en octobre dans les jardins de sa maison.

le président Jacques Chirac prononce une allocution devant la maison d'Emile Zola, le 06 octobre 2002 à Medan, à l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain. Crédit : PATRICK KOVARIK / AFP