Aéroports de Paris cherche à verdir son image

publié le 16/12/2019 à 08:05

Le secteur aérien ne veut plus être l'éternel mauvais élève de l'environnement. Dans les aéroports parisiens, des bornes ont été installées pour que les passagers puissent faire des dons finançant des initiatives de préservation de l'environnement, entre 5 et 30 euros.

Trois projets ont été sélectionnés par Aéroports de Paris : la sauvegarde de la forêt amazonienne au Pérou, le développement de biogaz au Sichuan (Chine), et l'accessibilité à l'eau potable au Malawi. Les passagers peuvent avoir la conscience tranquille : ils montent dans l'avion en sachant qu'ils permettent à un singe capucin de sauter dans les branches des arbres au Pérou.

Le projet est louable mais parait bien maigre face au bilan carbone du secteur aérien, l'un des plus polluants au monde, à l'origine de 4% du réchauffement climatique. Un aller-retour pour Pékin équivaut à la facture carbone d'un an de chauffage d'une famille moyenne. Et nos efforts paraissent bien faibles quand on sait que le futur aéroport de Pékin pourra accueillir 72 millions de voyageurs en 2025.

L'ambiance n'est plus à l'aérien. Pour résoudre leur problème d'image, pas un jour ne passe sans que les compagnies aériennes fassent des annonces écolo-compatibles. Air France veut compenser ses vols intérieurs à 100% d'ici 20 ans. De son côté, Airbus a annoncé un avion 0 carbone pour 2030. Mais en attendant on nous incite à voyager avec un ficus pour sauver la planète.

Le maire de Versailles en colère contre Total

Vous avez surement vu cette publicité de Total où on voit on un père crier à son fils "Arthur, c'est pas Versailles ici". Ironie de l'histoire, le maire de la ville, François de Mazières, s'est indigné publiquement contre la multinationale, au moment où le Parlement avait maintenu l'huile de palme parmi la liste des biocarburants. Le maire avait aussi vertement critiqué la publicité de Total qui ferait passer Versailles pour une ville dispendieuse, selon lui.

12/20 au Canada pour la protection des baleines.

Pour la première fois, un homme a été condamné à 12.000 dollars d'amende au Canada pour s'être approché trop près d'une baleine à bosses. Le guide touristique ne devait pas être au courant d'une loi canadienne qui interdit que l'on s'approche à moins de 100 mètres de ces gros mammifères protégés. Une chose pourtant que la loi ne précise pas : que se passe-t-il si c'est la baleine qui s'approche trop près de l'homme?