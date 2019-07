publié le 24/07/2019 à 19:36

"Un avion de ligne conceptuel futuriste d'Airbus 'prend son envol' pour inspirer les ingénieurs de la prochaine génération." C'est ainsi que le constructeur d'avions de ligne européen présente son nouveau concept, le "Bird of Prey", "oiseau de proie" en français. Il s'agit d'un concept théorique, mais reposant sur des idées réalistes.

Le "Bird of Prey" est un avion hybride à turbo-hélice. Il est pensé pour le transport aérien régional. La particularité de cet appareil est d'être basé sur la biomimétisme, c'est-à-dire qu'il s'inspire de la nature. "Ils possède des structures d'aile et de queue qui imitent celle d'un oiseau de proie, explique Airbus, tout en présentant des plumes contrôlées individuellement qui permettent un contrôle actif du vol."

Le concept de cet avion, dévoilé au Royal International Air Tatoo, "souligne le 50e anniversaire d'Airbus." Il ne volera surement jamais, mais entend inciter les jeunes ingénieurs aéronautiques à penser l'aviation de demain "plus propre, plus verte et plus silencieuse."