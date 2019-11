A la découverte d'une ferme de cannabis thérapeutique au Portugal

publié le 26/11/2019 à 08:25

Pour la première fois, un producteur de cannabis, implanté en Europe, a ouvert ses portes à la presse dans sa ferme au Portugal. Au premier semestre 2020, en France, débutera une expérimentation de cannabis thérapeutique, destinée à soulager les douleurs, de certains malades, réfractaires aux antalgiques classiques.

A Cantanniede, bourgade de 35.000 habitants à une heure de Porto, célèbre jusque-là pour pour son cochon de lait, la ferme de production de cannabis Tilray, inaugurée en avril dernier, est implantée à l’extérieur de la ville, dans un parc de biotechnologie.

Rien ne la distingue des autres entreprises, si ce n'est ces fils barbelés enroulés sur le mur d'enceinte. Au cœur des bâtiments ultra modernes, 24.000 mètres carrés de serres. Sascha Mielcarek, directeur du groupe canadien pour l'Europe, joue les guides.

Clonage des plantes

Partout règne une odeur entêtante, douceâtre et fruitée, reconnaissable entre toutes. Derrière les vitres, baignées de soleil des rangées ininterrompues de plantes dont certaines atteignent les 2 mètres. D'ici 2 jours, ce sera le temps de la récolte.

Après avoir enfilé une combinaison de protection pour éviter de propager des maladies dans la serre, Alfredo Wheel, un grand gaillard ingénieur agronome originaire du Brésil, fait visiter une serre aux allures de bloc chirurgical, interdite aux visiteurs.

Jusqu'à l'emballage final, le processus de la culture à l'emballage dure cinq mois. Tous les plants de cannabis, cultivés dans cette usine sont obtenus par clonage à partir de plantes mères, afin de préserver leur patrimoine génétique.

Expérimentation en France en 2020

Le THC et le cannabidiol (CBD) contenus dans les plantes sont responsables des effets psychotropes, antalgiques et de l'action relaxante, utile pour traiter les convulsions et nausées. Deux molécules extraites ensuite de la plante en laboratoire.



Le marché légal du cannabis thérapeutique aiguise l'appétit des industriels. Une trentaine de pays l'autorise déjà, sous forme d'extraits d'huiles ou encore de capsules. Le marché est estimé d'ici 2025 à 50 milliards d'euros.



L'expérimentation, qui commencera l'an prochain en France, devra pousser l'Hexagone à recourir aux importations car elle ne produit pas de cannabis sur son sol. Tilray est déjà présente en Allemagne et en Grande-Bretagne mais l'entreprise n'est pas seule. Au moins quatre autres leaders du secteur sont dans les starting blocks.