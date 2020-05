8 mai : pourquoi ce jour est-il férié ?

publié le 08/05/2020 à 06:02

Si pour beaucoup ce vendredi 8 mai ne va pas changer des autres jours de la semaine en ces temps de confinement, il n'en demeure pas moins un jour férié important au même titre que son "cousin" le 1er mai. En revanche, si ce dernier marque la fête du travail, on a tendance à ne pas se rappeler pourquoi le 8 mai est (aussi) férié.

En France, le 8 mai correspond à la date du 8 mai 1945, soit le jour de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce 8 mai 1945 marque la victoire des Alliés et la capitulation de l'Allemagne nazie. Cependant, le 8 mai n'a pas toujours été férié, puisque le général de Gaulle a supprimé le caractère férié de ce jour en 1959, dans une volonté de réconciliation avec l'Allemagne. Ce n'est qu'en 1981, que François Mitterrand l'a rétabli.

C'est donc un jour très important en France où, au-delà de ne pas travailler, des commémorations sont organisées chaque année pour rendre hommage aux victimes de l'Allemagne nazie et aux disparus de cette guerre, qui a fait plus de 60 millions de morts à travers l'Europe. Traditionnellement, le chef de l'État se rend sur les Champs-Élysées pour passer en revue les troupes militaires et saluer les vétérans de la Seconde Guerre mondiale.

Mais ce vendredi 8 mai 2020, pour cause de coronavirus et de confinement, Emmanuel Macron ne se rendra à l'Arc de triomphe, à Paris, qu'en présence "d'un nombre restreint d'autorités civiles et militaires". L'événement sera retransmis en direct à la télévision. Les Français ne pourront pas se déplacer et participer comme d'habitude aux commémorations, mais le président de la République invite ceux qui souhaitent participer à cette journée nationale, à afficher les couleurs de la France à leur balcon ou à leur fenêtre.