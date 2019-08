publié le 15/08/2019 à 06:33

"Nancy a le torticolis", "Gaby va se coucher dans l'herbe", "le chasseur est affamé"... Quand les Résistants français entendent ces message sur les ondes de la BBC, à 19h15 le 14 août 1944, ils savent que la libération du Sud est imminente. Ainsi débute ce que l'histoire a retenu sous le nom de débarquement de Provence.

Exactement 70 jours après le débarquement de Normandie, l'opération "Dragoon" est ainsi lancée en Méditerranée. Plus de 400.000 hommes, Français, Américains, Anglais et Canadiens, convergent vers la Provence. Des milliers de tonnes d'obus tombent sur l'ennemi, dont les troupes ont déjà été réduites, happées par le front normand.

À partir du 15 août, les hommes débarquent, avec des chars et du matériel, au fil de l'accostage des bateau. L'armada est impressionnante : 2.200 bâtiments, dont 850 navires de guerres. La côte, pleine de mines posées par les Allemands, est meurtrière.



Le 15 au soir, près d'un quart des effectifs ont débarqué. Ils ont pour objectif de gagner au plus vite la route nationale 7, qui deviendra la "route des vacances", pour atteindre la vallée du Rhône et prendre les Allemands par surprise afin de soulager le front de Normandie.

Une progression rapide

L'Armée B, sous les ordres du général de Lattre de Tassigny, est composée de métropolitains qui ont fui la France défaite en 1940, de pieds noirs et de goumiers marocains. Elle a pour objectif de prendre les ports de Toulon et Marseille. Le premier est libéré le 27 août, la cité phocéenne le lendemain.

Une fois ces objectifs remplis, l'armée continue sa progression. Le 3 septembre, Lyon est libéré, puis Mâcon, Autun et Dijon. Le 12 septembre, la jonction est faite en Bourgogne avec les troupes débarquées en Normandie. Le 25 septembre, l'Armée B fusionne avec les Forces françaises de l'Intérieur et devient la Première Armée française. Le 8 mai 1945, le général de Lattre de Tassigny est au côté des Alliés quand l'Allemagne capitule.