5 produits dangereux à destination des enfants rappelés en magasin

publié le 04/10/2019 à 11:38

Si vous avez des enfants en bas âge, la liste suivante pourrait vous concerner. En effet, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a récemment ordonné le rappel de cinq produits destinés aux plus jeunes d'entre nous.

À commencer par le démêlant pour enfants Easy herbal comb-out with carrot seed oil de la marque Taliah Waajid. Selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), le produit de soin capillaire contiendrait un mélange de méthylchloroisothiazolinone et de méthylisothiazolinon, des substances toxiques, normalement prohibés dans les lotions "sans rinçage". L'agence recommande aux consommateurs de ramener le démêlant directement en magasin.

Même chose pour un lot de 6 tubes de peinture à doigts de la marque Tapioca. Le produit contient une substance cancérogène présentant un risque d'intoxication pour les utilisateurs. Rappel également pour la boîte de jeux Crazy Slime de la marque BSM. Les lunettes de protection fournies à l'intérieur sont non conformes et exposent les enfants à un risque de perforation oculaire.

Prudence pour ceux qui avaient prévu de se déguiser en loup-garou le soir d'Halloween. Le Wolf Mask de la marque Smiffys pourrait provoquer des risques de brûlure au visage. À l'instar de tous les produits cités jusqu'ici, la DGCCRF demande aux consommateurs de le ramener en magasin.

Enfin, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes met en garde les parents contre le bavoir modèle MATVRÅ disponible chez Ikea. Le bouton-pression servant à l'attacher est susceptible de se détacher et de provoquer l’étouffement de l'enfant. Si vous êtes en possession de l'un de ses bavoirs, il est recommandé de vous mettre en contact avec la chaîne suédoise pour obtenir un remboursement ou un échange.