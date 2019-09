publié le 19/09/2019 à 12:00

Une enquête d'UFC-Que Choisir met en garde contre certains traitements anti-poux qu'il juge inefficaces. Dans le numéro de son magazine qui sort ce jeudi 19 septembre, l'association analyse les actions de sept produits "revendiquant une efficacité en une seule application", révélant que trois d'entre eux, bien que mortels pour les poux, ne font néanmoins pas disparaître les lentes.

Et la disparition des lentes est indispensable pour venir à bout de ce fléau qui envahit les têtes des enfants et se propage dans les écoles. Les produits examinés par l'association appartient à la catégorie des "étouffeurs", explique BFM TV, qui asphyxient le pou en obstruant ses voies respiratoires à l'aide d'huiles végétales ou minérales, et piègent les lentes.

Et seulement 4 produits sur 7 sont réellement efficaces : "Pouxit XF Traitement anti-poux & lentes" , "P'tit Dop Lotion radicale poux + lentes", "Marie Rose Lotion extra-forte anti-poux & lentes" et "Duo LP-PRO Anti-poux et lentes 100% radical".

La mayonnaise et le vinaigre à proscrire

Les trois autres, "Full Marks Spray anti-poux", "Apaisyl Xpert 100% radical lentes & poux" et "Parasidose+ Poux-lentes soin traitant", se révèlent en revanche moins opérationnels : selon l'association, ils n'ont "quasiment aucun effet lenticide" car ils n'éradiquent qu'entre 11 et 21% des œufs.

De même, l'UFC-Que Choisir met en garde contre les traitements maisons. L'huile de coco, qui "élimine très bien les poux" reste peu efficace contre les lentes. La mayonnaise et le vinaigre sont, eux, à éviter totalement car ils ne viennent pas du tout à bout des petits parasites.

L'association rappelle également qu'"aucun produit n'est capable de prévenir une infestation, l'unique solution étant d'intervenir a posteriori". Ainsi, le traitement préventif de l'environnement est inutile, d'autant que les produits se vantant de pouvoir le faire ne reposent sur aucune donnée sérieuse. Attention donc aux produits que vous utilisez.