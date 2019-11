et AFP

publié le 06/11/2019 à 08:52

C'est un sondage qui vient au moment où les tensions sont exacerbés sur le sujet de la laïcité, notamment concernant le port du voile. Une enquête Ifop pour la Dilcrah et la Fondation Jean-Jaurès publié mercredi 6 novembre dans Le Parisien révèle que les discriminations et les agressions envers les musulmans sont en progression en France.

Si elles sont minoritaires au quotidien, elles restent plus fréquentes pour les musulmans que pour le reste de la population. Selon cette étude, 42% des musulmans vivant en France affirment avoir fait l'objet d'au moins une forme de discrimination liée à leur religion, et ce au moins une fois au cours de leur vie.

L'institut de sondage a testé différentes sphères possibles : discrimination "lors d'un contrôle" de police (13%), "lors de la recherche d'un emploi" (17%), "d'un logement" (14%).

Les femmes voilées plus exposées

Dans le détail, l'étude réalisée pour la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) et la Fondation Jean Jaurès relève que les discriminations touchent davantage les personnes de 30 à 40 ans et les femmes (46%, contre 38% chez les hommes).

L'enquête s'est penchée sur les femmes portant le voile, et il s'avèrent qu'elles ont été discriminées au moins une fois dans leur vie dans 60% des cas. Mais les femmes qui ne le portent jamais disent quand même avoir été discriminées pour 44% d'entre elles. De plus,les femmes ressentent la discrimination dans la recherche d'emploi, un sentiment exacerbé chez les femmes voilées.

Concernant les agressions verbales, si les non-musulmans qui en ont vécu une fois dans leur vie sont 9%, 24% des musulmans avouent avoir subi cette agression. En outre, 7% de musulmans ont fait l'objet d'agressions physiques (contre 3% dans le reste de la population). Fait notable: 37% des femmes portant le voile ont été exposées à des insultes ou des injures à caractère diffamatoire.

Si l'on ne prend que la période des cinq dernières années, 40% des musulmans estiment avoir fait l'objet de comportements racistes (contre 17% chez les non musulmans). Parmi eux pour 16%, cela était dû à la religion, et pour 15% à leur couleur de peau.

Sondage réalisé par interview au téléphone, du 26 août au 18 septembre, auprès d'un échantillon de 1.007 personnes représentatif de la population de religion musulmane (personne s'identifiant elle-même comme musulmane) âgée de 15 ans et plus, selon la méthode des quotas.



L'Ifop précise avoir déterminé ces quotas à partir d'une étude Ifop - Institut Montaigne réalisée au printemps 2016 auprès d'un échantillon de 15.459 personnes. L'institut de sondage a également réalisé un "échantillon témoin" de 962 personnes non-musulmanes.