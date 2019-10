publié le 27/10/2019 à 19:45

Emmanuel Macron a accordé à RTL une interview exclusive à retrouver en intégralité lundi 28 octobre. Un sondage Ifop publié dans ce matin dans le Journal du Dimanche montre que 8 Français sur 10 sont "inquiets" pour la laïcité.

"On ne me demande pas de parler de la laïcité, on me demande de parler d'islam", a déclaré Emmanuel Macron, avant d'annoncer qu'il recevra les représentants du Conseil français du culte musulman, lundi 28 octobre.

"Emmanuel Macron donne du contenu à sa 'société de vigilance'", analyse Olivier Mazerolle. Son discours après l'attentat de la Préfecture de Police de Paris était "un appel à la mobilisation qui pouvait provoquer des dérapages, des délations", poursuit-il. Emmanuel Macron cite des secteurs sur lesquels il veut travailler : le communautarisme, l'éducation, la santé, l'administration, les associations, le service public.

"C'est le radicalisme avec ses rites, ses codes et ses tenues vestimentaires qui provoque la crainte d'une submersion de la société par la charia", analyse Olivier Mazerolle. "Les Français veulent des mesures pour empêcher un glissement de la société vers un rejet global de l'islam qui serait une catastrophe absolue", poursuit l'éditorialiste.



Mais le président ne prendra pas de décision tout de suite : le Conseil français du culte musulman est dans une période de transition. Ses dirigeants prévoient néanmoins de créer un conseil de l'ordre des imams qui pourraient délivrer une habilitation nécessaire pour exercer.