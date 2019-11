publié le 06/11/2019 à 08:26

Anne-Sophie Monsinay est femme imam, membre de la Fondation pour l'innovation politique. Il y a 10 ans, à la suite d'une "expérience spirituelle intense", elle a commencé à lire la Bible puis le Coran, avec lequel elle a eu "un lien très fort" et s'est convertie à l'islam, raconte-t-elle sur RTL.

Le Coran est "très imprécis" au sujet du port voile mais "rien ne mentionne de couvrir ses cheveux" donc "on ne peut en déduire une pratique religieuse et encore moins une obligation religieuse", explique Anne-Sophie Monsinay.

"Dans le Coran le voile concerne certains types de femmes, les femmes du Prophète et les femmes de Médine qui subissaient des attaques de la part des opposants au Prophète, donc pour les protéger il y a eu ce verset qui a été révélé", ajoute-t-elle. Et "la seule partie du corps qui est citée c'est la poitrine". Mais dans le texte "il n'y a pas d'interdiction non plus, souligne l'imam

Ce que dit la loi en France

"Des femmes portent le voile parce qu'elles estiment que cela va les rapprocher de Dieu ou les aider à se concentrer quand elles vont prier", assure-t-elle. Selon elle, les accompagnatrices de sorties scolaires musulmanes qui portent le voile "sont totalement dans leur droit" et "une loi ne serait pas pertinente à ce sujet car ça renforce le sentiment de stigmatisation".