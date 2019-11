publié le 05/11/2019 à 14:00

À partir de 16h47 et jusqu'à la fin de l'année, les femmes travailleront bénévolement, si on prend en compte la différence de salaires avec les hommes, a estimé le collectif Les Glorieuses. "On a trouvé cette date en prenant l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes en France, calculé par Eurostat et qui est de l'ordre de 15,4% (tous secteurs confondus, ndlr). On a ramené ce pourcentage au nombre de jours ouvrés en 2019" explique la fondatrice de ce collectif féministe, Rebecca Amsellem, invitée de RTL Petit Matin.

La différence du nombre de jours ouvrés explique les variations des dates calculées chaque année par le collectif : 7 novembre à 16h43 en 2016, 3 novembre à 11h44 en 2017 et 6 novembre à 15h35 en 2018. Malgré la prise de conscience de ces inégalités, les progrès restent très lents. "À ce rythme, pour le Forum économique mondial l'égalité salariale ne serait atteinte qu'en 2186", a-t-elle pointé, reprenant l'étude de 2016.

"On vit dans un monde du travail créé par des hommes et pour des hommes en premier lieu. Par exemple, les inégalités salariales se creusent au moment de l'âge du premier enfant, entre 28 et 31 ans", affirme Rebecca Amsellem. Le collectif propose plusieurs mesures pour accélérer l'égalité : "Un certificat d'égalité salariale pour les entreprises, un congé paternité équivalent au congé maternité et la transparence des salaires en entreprise."