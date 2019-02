publié le 15/11/2018 à 07:17

La mobilisation du 17 novembre à l'initiative des "gilets jaunes" n'est pas épargnée par les fausses informations. L'une d'entre elles concerne d'ailleurs ces fameux gilets jaunes de sécurité, que certains automobilistes prévoient de déposer sur le tableau de bord de leur véhicule en guise de ralliement au blocage des routes prévu le 17 novembre. Des blocages qui seront "sanctionnés" par le gouvernement, comme l'a rappelé Édouard Philippe ce mercredi 14 novembre sur RTL.



Mais depuis quelques jours, une rumeur est partagée en masse par des internautes inquiets. Selon eux, toute personne agissant de la sorte pourrait être verbalisée, en plus de se voir confisquer son gilet pour un motif plutôt étonnant : apologie du terrorisme. Et la somme demandée serait loin d'être dérisoire : l'amende serait comprise entre 90 et 150 euros.

Que tout automobiliste se rassure, il s'agit en fait d'une fausse information, lancée à l'origine par le site parodique NordPresse dans une publication intitulée "Apologie du terrorisme : 150 euros d'amende pour un gilet jaune sur son tableau de bord". Le site avait d'ailleurs publié d'autres articles satiriques sur le même sujet, dont "Gilets Jaune : Macron démissionne et demande à Bolsonaro de gouverner la France".



La gendarmerie rassure les automobilistes

La gendarmerie de la Bassée (Hauts-de-France) a tenu à rétablir la vérité sur sa page Facebook vendredi 2 novembre : "Vous ne serez pas verbalisés sauf en cas de gêne à la visibilité". Autrement dit, à moins que vous ne respectiez pas cette règle, qui figure dans le Code de la route, vous ne risquez rien à circuler avec un gilet jaune sur votre tableau de bord.

