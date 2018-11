publié le 05/11/2018 à 23:35

Le 17 novembre prochain, de nombreux blocages auront lieu en France pour s'opposer à la hausse du carburant. Et si les coups de gueule contre les prix à la pompe se multiplient sur les réseaux, c'est un message d'un tout autre genre qui a été posté par un père de famille le 1er novembre sur Facebook.



"Je mate une pu**in vidéo de WWF qui explique qu'on a dézingué 60% des espèces animales en 40 ans à côté de mon fils qui tripe sur son bouquin "T'Choupi au Zoo" et je reçois une 126ème pu**in d'invitation pour ce fameux pu**in de 'Blocage du 17 novembre", écrit-il dans ce message partagé plus de 58.000 fois lundi. "Nos générations butent tout sur cette planète, mon fils ne verra pas la moitié des animaux du Zoo de T'choupi dans 20 ans".

Et de citer la crise des migrants, la guerre au Yémen ou encore l'élection de Jair Bolsonaro. "Y'a pas une journée qui passe sans un tsunami, un tremblement de terre ou un pu**in d'ouragan. Et y'a pas UN SEUL pu**in de blocage de la planète pour ça. Pas un", s'insurge-t-il, avant de s'en prendre à ceux qui s'émeuvent de la hausse du carburant.

"Et toi là, toi, ça te 'révolte' de payer ton litre de diesel plus cher qu'avant...? Et parce que tu payes ton pu**in de diesel plus cher tu veux nous bloquer le pays...? Mais t'as absolument RIEN compris mon gars sérieux."



"Ce pu**in de 'Blocage du 17 novembre est aussi stupide que si les parents des gamins handicapés par le pu**in de glyphosate Monsanto manifestaient dans la rue contre l'augmentation du prix des produits Bayer", estime l'internaute en colère, concluant par une image : "Va te faire foutre avec ton put**n de 17 novembre".