publié le 26/10/2018

Le ras-le-bol fiscal était sorti par la porte, il revient par la fenêtre avec la hausse du prix des carburants. Ces jours-ci, le litre de diesel tourne autour d'1,52 euro, à peine moins que l'essence qui est à 1,55 euro. En cette période de vacances, partir en voiture coûte cher et oblige à quelques sacrifices.



"On l'a intégré dans le budget pour ce séjour. On part moins longtemps aussi : deux jours en moins pour économiser un peu sur le séjour. On est un petit peu pris pour des vaches à lait... C'est rageant", déplore un automobiliste.

Concrètement, les prix des carburants ont flambé depuis un an. Le diesel a bondi de 23% et l'essence de 14%. Certes, le prix du baril a grimpé, de 65 dollars en janvier à 86 dollars début octobre, mais les taxes également. Le gouvernement entend continuer à les augmenter régulièrement jusqu'à la fin du quinquennat, au nom de la transition écologique.

Sur les réseaux sociaux, les automobilistes excédés ont décidé de lancer un appel à la mobilisation le 17 novembre prochain. Dans certaines stations-services, le diesel est désormais plus cher que l'essence. Les professionnels de la route, chauffeurs poids lourds et taxis notamment, pourraient également rejoindre le mouvement des automobilistes.

