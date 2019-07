Coupe du Monde, impôts sur le revenu, météo... Ça s'est passé un 15 juillet

publié le 15/07/2019 à 09:41

Il y a un an, la France était sacrée championne du monde de football et décrochait sa deuxième étoile. Une victoire célébrée par des millions de Français, notamment avec le tube de l'été Ramenez la coupe à la maison de Vegedream.

Le 15 juillet 1914, sous la présidence de Raymond Poincaré, la chambre des députés a voté une loi fondamentale : l'impôt sur le revenu. À l'époque, elle avait suscité de nombreux débats comme le racontait un documentaire d'Arte : "Emmenés par Jaurès, les partisans de l'impôt militent en faveur du rôle égalisateur de l'État. En face, déjà, on pense que les gros revenus font marcher l'économie française et que l'impôt freine la croissance". Finalement, en 105 ans, les débats n'ont pas évolué tant que ça.

En revanche, ce qui a changé, c'est la météo. Le 15 juillet 1922, l'ancêtre de Louis Bodin, via l'émetteur de la Tour Eiffel, diffusait le premier bulletin météo à la radio pour le grand public.

En 2006, un drôle d'oiseau débarquait dans nos vies, celui de Twitter. C'est le 15 juillet de cette année-là que le réseau social est devenu public. 13 ans plus tard, il compte plus de 330 millions de membres actifs. Et Twitter se serait certainement affolé s'il avait existé le 15 juillet 1997 avec la mort du grand couturier italien Gianni Versace, assassiné de deux balles dans la tête devant sa villa de Miami.