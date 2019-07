publié le 14/07/2019 à 18:53

Sur les Champs-Élysées, les CRS ont remplacé les militaires en ce jour de Fête Nationale. Après la traditionnelle parade des soldats, des manifestants se sont rassemblés sur l'Avenue, malgré les interdictions.

Les "gilets jaunes" avaient appelé à se mobiliser pour le 14 juillet. Depuis le milieu de l'après-midi, forces de l'ordre et manifestants ont joué au chat et à la souris. Avec un dernier point de tension autour du Fouquet's où des ouvriers sont entrain d'apposer des planches de bois sur les vitres.

Le milieu des Champs est toujours quadrillé par un important moyen de dispositif de sécurité. Des policiers et des gendarmes font des allers et venues pour éviter que plusieurs centaines de manifestants ne reviennent, après avoir été repoussés à l'aide de gaz lacrymogène. Les affrontements ont duré un peu plus de 2h.

Retour au calme mais quelques groupes continuent d'entonner des chants sur les trottoirs et à narguer les forces de l'ordre. La priorité est d'enlever les barrières métalliques qui servaient à la sécurité du défilé et qui ont été jetées, cet après-midi, au milieu de la chaussée.

Au total, 175 personnes et notamment 3 figures du mouvement des "gilets jaunes" ont été interpellées : Maxime Nicolle, Jérôme Rodrigues et Eric Drouet. Tous les 3 placés en garde à vue et relâchés.

À écouter également dans ce journal

Tour de France - A l'arrivée de la 9e étape, à Brioude, c'est le Sud-Africain Daryl Impey qui remporte la victoire. Julian Alaphilippe conserve le maillot jaune.



CAN 2019 - Trois jours après la qualification de l'Algérie, la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations va commencer à 21h contre le Nigéria. Les autorités craignent que des incidents se reproduisent, à Paris et dans plusieurs grandes villes de France.



Faits divers - À Estagel, dans les Pyrénées-Orientales, on ne célèbre pas le 14 juillet. Le corps d'une jeune fille, agressée sexuellement et poignardée à mort, à la sortie d'un bal des pompiers, avait été retrouvée la semaine dernière.