Voiture : le malus écologique va bondir en 2020

publié le 30/11/2019 à 09:05

Il reste un mois pour acheter une voiture neuve avant les durcissements du barème de malus en 2020. L'évolution se passe en deux temps et les acheteurs risquent un peu de s'y perdre.



Première étape : dès le 1er janvier, le malus se déclenche plus tôt : à partir de 110 grammes de CO2. Le malus est fixé à 50 euros minimum, contre 35 aujourd’hui et pourra monter jusqu’à 12.500 euros. Mais deuxième étape le 1er mars : une nouvelle grille entre en vigueur, basée sur une norme européenne (WLTP) qui va mesurer des valeurs de Co2 plus proche de la réalité : cela va augmenter les indications rejets de Co2 comptabilisés. Le barème s’enclenche un peu plus tard, à partir de 138 grammes.

Les constructeurs haut de gamme sont les plus touchés, comme Ford avec 80% de ses voitures dépassant un malus de 1.000 euros. Audi, BM et Mercedes ont entre 30 et 40% de ventes avec un malus supérieur à 1.000 euros. Toyota, PSA sont plutôt confiants, 70% des ventes de Citroën sont exemptés de malus.

Chez Renault, seulement 31% des voitures seront exemptées de tout malus, à cause de Dacia : seuls 11% des modèles devraient être épargnés par un malus. Pour les éviter, il faut acheter la voiture avant le 31 décembre : la date d'immatriculation du véhicule est ce qui compte.



Le bonus est aussi plus dur pour les voitures électriques : le coup de pouce fiscal de 6.000 euros pour l'achat de voitures électriques devrait être divisé par deux pour les véhicules entre 45.000 et 60.000 euros et supprimé au-delà. Cela touche les voitures de luxe, mais pas les nouvelles voitures de Peugeot et Renault par exemple.