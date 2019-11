Voitures d'occasion : comment éviter l'arnaque aux compteurs trafiqués ?

publié le 24/11/2019 à 20:23

Alerte au compteur trafiqué ! Cette arnaque, de plus en plus fréquente, toucherait une vente de voiture d'occasion sur 10. Et le phénomène ne fait que s'amplifier. Cette escroquerie connaît en effet un regain d’activité avec la nouvelle génération de compteurs digitaux.

Près de 600.000 voitures d'occasion sont vendues en France avec un compteur trafiqué. C'est même devenu un business pour les escrocs estimé à 500 millions d'euros en France. Les compteurs actuels plus faciles à bidouiller que les anciens compteurs à rouleaux : maintenant, il suffit de se brancher sur le cerveau électronique de la voiture pour rajeunir le compteur sans laisser aucune trace visible.

Certaines voitures seraient plus faciles à trafiquer que d’autres. À commencer par quelques modèles dont l’électronique est particulièrement facile à manipuler, et c’est malheureusement le cas de modèles stars des marques françaises : Peugeot 207, 208, 307 et 308 et Renault Clio 3 et 4, Mégane 3 et 4 et Kangoo notamment.

Et puis il y a les modèles des marques premium allemandes, Audi, BMW, Mercedes. Non pas que leurs compteurs kilométriques soient particulièrement faciles à bidouiller, mais leur qualité de fabrication est telle, elle résistent tellement bien à l’usure du temps, qu’il est facile, par exemple, de faire passer une voiture qui a 150.000 km pour une auto de 100.000 km seulement. À l’œil, l’acheteur aura du mal à déjouer le piège.

Les papiers de la voiture ne sont pas d’un grand secours pour repérer un kilométrage maquillé. En revanche, il existe maintenant un nouveau site internet officiel du gouvernement qui s’appelle Histovec qui permet au vendeur de vous envoyer un historique de la voiture. Alors y’a pas le kilométrage sur cet historique, mais il y a quand même tous les changements de propriétaires successifs. Cela permet notamment de voir si la voiture vient de l’étranger. Et il faut savoir que les voitures d’occasion en provenance notamment d’Allemagne, de Belgique et d’Italie sont particulièrement souvent victimes de ce rajeunissement de compteurs.