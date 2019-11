Le Retrofit ou l'art de convertir une vieille voiture en électrique

publié le 10/11/2019 à 19:45

Ce soir on parle Retrofit, une pratique qui consiste à transformer une vieille voiture thermique en véhicule électrique. Le phénomène qui prend de l’ampleur en France, deviendra légal en février prochain.

Imaginez votre vieille DS, votre vielle Porsche 911, ou votre ancienne 4L qui dormait au fond d'une grange, soudain reprendre vie, se réveiller comme Cendrillon. Tout cela en peu de temps. Comme si on lui changeait son coeur, on enlève le système essence ou diesel pour greffer un moteur électrique. Si la pratique est courante dans plusieurs pays comme aux États-Unis ou en Allemagne, en France, jusqu'à présent il fallait obtenir le feu vert du constructeur. Autrement dit mission impossible. Mais cela bouge, puisque dès l'an prochain on pourra effectuer la transformation.

Christophe Bourroux a eu la chance de tester le Retrofit en plein Paris, aux côtés d'Aymeric Libeaud, fondateur d'une start-up baptisée Transition One et qui a transformé une Twingo. D'extérieur rien ne la distingue d'un modèle classique, sauf qu'en ouvrant le capot, on ne trouve plus de moteur thermique. Il faut 4 heures pour échanger votre vieux moteur contre ses batteries. Sur le coté la trappe à essence a été modifiée pour accueillir une prise électrique. Il faut compter 6 heures de recharges sur une prise classique.

Pour cette conversion, comptez pour cette Twingo 5.000 euros, si l'on compte les aides de l'ordre de 5.000 euros, ce qui fait qu'il faut entre 3 et 4 ans pour l'amortir selon Arnaud Libeaud, car l'entretien c'est 20% moins cher sur une électrique trique sans compter bien sûr le carburant.