et Sophie Merle

publié le 20/09/2019 à 22:00

Paris. Gare d'Austerlitz. Il est 19h30. 400 passagers vont emprunter l'un des deux derniers trains de nuit de France. La ligne Paris-Briançon. Le trajet en train-couchettes va durer près de 12 heures. Les compartiments de 6 couchettes devraient être entièrement rénovés d'ici 4 ans pour un budget annoncé de 30 millions d'euros.

Dans des couloirs très exigus, les contrôleurs veillent sur la sécurité des passagers. Ces trois dernières années, 6 lignes ont été supprimées. Il n'en reste plus que deux, Paris-Briançon et Paris-Toulouse. Des lignes que l'Etat a jugé indispensables à la desserte des territoires et qu'il subventionne à 50%.

Mais ce soir, Jean-Michel, l'un des contrôleurs n'a pas vraiment le temps de s'attarder sur le sort des trains de nuit. Deux femmes souhaitent voyager dans un compartiment exclusivement féminin. Des espaces mis en place il y a sept ans et souvent pris d'assaut.

Une ode à la lenteur

La nuit tombe. Dans sa voiture, Philippe, un voyageur habitué des trains de nuit profite du calme qui s'installe dans le compartiment. Pour lui qui vit à Gap, et se rend régulièrement à Paris pour des raisons professionnelles, ce train est indispensable.

"C'est très très pratique pour moi parce que pour deux jours d'intervention, j'ai qu'une seule nuit à passer à Paris." En moyenne, son aller-retour lui coûte 60€.

Le train arrive à Briançon, son terminus après 12 heures de trajet pour 1.000 km parcourus, une ode à la lenteur dans une France à grande vitesse.