Des trains extraordinaires !

publié le 01/07/2019 à 13:00

Globe-trotteur infatigable à la curiosité contagieuse, Philippe Gougler parcourt le monde dans des trains mythiques ou merveilleusement pittoresques, à partir desquels il rayonne.

Du Glacier Express au Train des nuages, le train est pour lui la plus belle manière d'aborder un pays à un rythme qui laisse la place à la rêverie, aux belles rencontres et à l'imprévu...

En Argentine, jusqu'à quelle altitude monte le train des nuages ? Quand on passe en quelques heures de 1000 à plus de 4000 m d'altitude, le corps souffre, qu'est-il arrivé à notre invité au Pérou ? Dans ce train des nuages, le mal d'altitude est-il pris au sérieux ?

Savez-vous à quoi ressemblent les cuisines à bord du '' Ghan '', ce fameux train australien ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'affichage ni d'horaire précis en Namibie ?

à lire : Des trains pas comme les autres publié chez Albin Michel.

Des-trains-pas-comme-les-autres