publié le 26/02/2019

C’est un appel au secours que lance le syndicat SUD-Rail. Depuis quelques temps, ses représentants sont avertis d’agressions qui se produisent à bord des trains de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des TER en particulier. Les dernières en date se sont produites la semaine dernière, en Isère.



Le mardi 19 février, un agent de conduite a été agressé par un groupe d’individus qui avait traversé les voies en gare de Tullins, une ville située à 30 kilomètres au nord de Grenoble. Le lendemain, un autre agent de conduite a été attaqué dans son

train alors qu’il portait assistance à une usagère qui était-elle même victime d’une

agression très violente, à 10 kilomètres de là, en gare de Réaumont.

Contacté par RTL.fr, Bruno Toncet, le secrétaire fédéral de Sud Rail, tire la sonnette d’alarme : "Aujourd’hui, le fait qu’il n’y ait plus de contrôleurs dans la région de Lyon, met en danger la vie des conducteurs. Les contrôleurs ont 7 fonctions dont celle de la sécurité et de la sûreté des passagers. Ils ne sont pas là juste pour contrôler les billets et sont formés à gérer la colère des gens".

Pour enrailler ce constat, les représentants du syndicat demandent à nouveau l’accompagnement systématique de tous les trains de la région par des contrôleurs. Reste à savoir si les cadres de la SNCF et Laurent Wauquiez, le président de la région, entendront cet appel.



"Les contrôleurs sont une sorte de barrière humaine qui, avec leur uniforme, empêchent les voyous d’agir. Les barrages filtrants dans les gares engendrent une sorte de zone de non droit qui met en danger les individus. Je ne suis pas sûr qu’une jeune femme seule soit à l’aise de prendre le train seule lorsqu’il n’y a pas de contrôleurs. La seule façon d’y remédier est de remettre du personnel", assure Bruno Toncet.



"Il y a aujourd’hui un vrai abandon de la sécurité de la SNCF de la part de la région Augergne-Rhône-Alpes. Si vous voulez un service de qualité, il vous faut du personnel. Un conducteur de train n’arrivera à rien s’il est seul", conclu le secrétaire de fédéral de Sud Rail.