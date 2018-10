publié le 30/10/2018 à 20:09

Frissonner avec des sushis cerveau ou des pizzas tête de mort… Alors que Halloween tombe ce mercredi 31 octobre, préparez-vous à avoir l'estomac bien accroché au moment des repas, qui plus est au moment du dessert. La fête des morts et son folklore d'épouvante envahissent en effet cette année les pâtisseries.



Chaque automne, le site de cuisine créative Chef Club se remue les méninges pour diffuser des recettes... effrayantes. "Comme c’est Halloween, on va un peu s'amuser", reconnaît cette cheffe en pleine préparation d’une tarte aux pommes grimaçantes. "Chaque tête a un visage différent, il faut que chaque pomme représente un sentiment", explique-t-elle couteau à la main.

Ne reste plus qu’à déposer ces drôles de trogn(ons) sur une pâte, à les entourer de crème et à les passer au four. Une fois prête, il suffit de garnir les yeux avec de la crème au chocolat.

Du chocolat, c'est bien ce qui compose généreusement le gâteau d'Halloween. Sa recette aussi macabre qu’appétissante vous permettra sans aucun doute de mettre la main à la pâte.

Cupcakes, marshmallows fantômes ou encore gâteaux citrouilles, de nombreuses idées sont déclinées sur les réseaux sociaux.

La cuisine créative est largement déployée ces jours-ci dans les rayons des magasins. Rouleaux de pâtes à sucre orange citrouille, décorations comestibles en forme d’araignée ou d’oeil, moules à gâteaux version citrouilles et monstres, tout est là pour rendre la pâtisserie plus accessible et transformer votre cuisine en maison hantée.