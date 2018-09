publié le 28/09/2018 à 16:11

Le monde en a l'eau à la bouche ! Le prestigieux magazine Food&Wine vient de consacrer l’œuf en meurette, spécialité bourguignonne et le kouign-amann, incontournable dessert breton, dans les plats immanquables de la gastronomie mondiale. Pour ses 40 ans, la revue américaine a en effet sélectionné 40 recettes au sein des 24.000 publiées dans ses colonnes depuis ses origines.



Et avec pas moins de sept plats honorés, le mensuel culinaire fait la part belle aux recettes françaises : soufflé au Grand Marnier, tarte aux pommes de terre, poulet au vinaigre, jambon braisé sauce madère, ou encore mousse au chocolat. Mais plus étonnant encore, Food&Wine célèbre également l’œuf en meurette et le kouign-amann, des plats traditionnels régionaux, beaucoup moins réputés à travers le monde, y compris aux Etats-Unis.

Deux petits plats dans les grands !

Composé d’œufs pochés garnis d'une sauce au vin rouge (de Bourgogne évidemment), elle même cuisinée avec lardons et champignons, l’œuf en meurette a manifestement séduit la revue, qui cite la fondatrice de la prestigieuse Ecole de cuisine de Varenne, Anne Willan pour l'évoquer : "Si ce n'est pas bon à boire, ce n'est pas bon à cuisiner".

De même le roboratif gâteau breton, connu pour sa générosité en beurre, a conquis les papilles américaines. Selon ces éminents spécialistes, il serait même "impossible d'y résister"...