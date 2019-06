publié le 21/06/2019 à 15:30

Premier jour de l'été, jour le plus long de l'année. Le solstice d'été est un jour particulier. En France, on y fête la musique. Et la changement de saison s'annonce cette année marqué, puisque la canicule est annoncée.

On attend un ensoleillement de plus de 16 heures ce 21 juin 2019, le record de l'année. Dès demain, les jours se raccourciront progressivement, jusqu'au solstice d'hiver, le jour le plus court. Cela s'explique par la légère inclinaison du globe terrestre. Du fait du mouvement de la Terre autour du Soleil, l'hémisphère Nord est le plus proche de l'étoile. Cela explique aussi pourquoi il fait jour durant six mois au Pôle Nord. Celui-ci, malgré la rotation de la Terre, n'est jamais dans l'obscurité.

Bien avant 1982 et la première fête nationale de la Musique imaginée par Jack Lang, le "jour le plus long" a été célébré. Les druides celtes récoltaient des herbes magiques ce jour de fête. Les fêtes païennes ont persisté sous la tradition des "feux de la Saint-Jean". La naissance de saint Jean le Baptiste est célébrée par les chrétiens le 24 juin. De manière parallèle, le solstice d'hiver est lié à Noël, le 25 décembre, qui fête la naissance de Jésus.