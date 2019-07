Canicule : 13 départements du Sud-Est toujours en vigilance orange

publié le 01/07/2019 à 06:38

La canicule relâche son emprise sur la France. Après six jours d'une canicule exceptionnelle pour un mois de juin, une bonne partie de la France a commencé dimanche 30 juin à retrouver des températures plus respirables, avec un net rafraîchissement dans le nord-ouest mais toujours de fortes chaleurs à l'est et dans le sud.



Le suivi est maintenu pour l'Ain (01), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Gard (30), Hérault (34), Isère (38), Rhône (69), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Var (83) et Vaucluse (84).

En revanche, la vigilance est terminée pour l'Allier (03), Aude (11), Aveyron (12), Cantal (15), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Loire (42), Haute-Loire (43), Lozère (48), Puy-de-Dôme (63), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Tarn (81) et Territoire-de-Belfort (90).

Canicule : 13 départements toujours en vigilance orange Crédit : Météo France

"Ce lundi 1er juillet, nous dit Météo France, la baisse des températures va se poursuivre par l'Ouest et le Nord.Seules les régions autour de la vallée du Rhône et l'arrière pays méditerranéen connaîtront encore des valeurs caniculaires l'après-midi avec de 34 à 38°C. Ces régions sont donc maintenues en vigilance orange 'canicule'".